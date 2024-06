Davide Zagnoni in difesa e Matteo Sorzi fra i pali. Salvo sorprese saranno questi i primi due colpi del Carpi per la Serie C. In attesa che dal 1° luglio scatti ufficialmente il mercato, il ds Bernardi sta continuando a lavorare all’allestimento della rosa di mister Serpini, che rispetto alla stagione scorsa vedrà la conferenza di una decina di giocatori del gruppo che ha conquistato la C: sicuri Lorenzi fra i pali, Verza, Cecotti, Tcheuna, Calanca e Rossini in difesa, Mandelli e Forapani a centrocampo, Cortesi e Sall in attacco, dove il dubbio riguarda Saporetti. L’attaccante che ha segnato 23 reti è confermato, ma ha tante offerte di D da valutare, fra cui quelle di spessore del Ravenna e del Livorno che potrebbero convincerlo a restare in categoria. Saranno dunque per forza 13 o 14 gli innesti, due di questi ormai sono in rampa di lancio. Fra i pali arriverà il carpigiano Matteo Sorzi, classe 2000, libero dopo la discesa in D col Fiorenzuola dove ha giocato gli ultimi due anni. Con Serpini ha già lavorato a Correggio e Lentigione e sarà uno dei tre guardiani biancorossi. In difesa è vicino Davide Zagnoni, centrale classe ’95 sempre ex Lentigione, reduce da una stagione a Pesaro con 3 reti e già in C con l’Imolese. Il Carpi lavora anche sul fronte del settore giovanile, dove Gianni Pellacani, già responsabile dell’area tecnica nella stagione scorsa, dopo l’addio di Ruggero Bellini da ieri è il nuovo responsabile.