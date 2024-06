Il Benevento si è mosso per primo, il Catania si è aggiunto alla lista che comprende anche il Trapani. E’ una vera e propria asta quella che si sta scatenando in Serie C per Jacopo Manconi, attaccante del Modena che dopo appena 12 mesi potrebbe lasciare la società gialloblù. Già a gennaio il Benevento, in corsa promozione, aveva sondato il Modena, sentendosi chiedere 2 milioni di euro per l’ex Albinoleffe. Sotto la Ghirlandina Manconi aveva cominciato bene con due assist nelle prime 3 giornate, ma poi il suo rendimento non è mai esploso e lo score è rimasto fermo ai 3 gol in 31 gare, l’ultimo a dicembre 2023 con un ritorno da comprimario, score che potrebbe portare il Modena a sacrificarlo, nonostante un altro anno di contratto e l’opzione sul prolungamento fino al 2026. Intanto il ds Catellani, che conta a breve di annunciare Caldara e Alberti, ha messo gli occhi su altri due profili: piace l’esterno Mattia Felici, classe 2001 reduce da un’ottima stagione alla Feralpisalò con 4 reti e 5 assist, su cui ci sono molte “big” di B e alcune squadre di A; poi occhio a Manuel De Luca, punta classe ’98 andato in doppia cifra con la Sampdoria a quota 10 reti (più 5 assist), che in B ha segnato in tutto 29 reti comprese quelle con Entella, Chievo e Perugia, giocatore longilineo che sa fare reparto da solo ma dotato anche di ottima tecnica. In uscita invece l’ex ds canarino Vaira, fresco di firma fino al 2026 al Pisa, vorrebbe portare in Toscana il centrale gialloblù Cauz.