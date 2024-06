Nel video l’intervista a Davide Venturelli, Sindaco di Pavullo

Un intero ponte è stato completamente spazzato via dalla furia dell’acqua. La pioggia battente di questa notte ha ingrossato il torrente Rossenna, che attraversa il territorio di Prignano e non ha lasciato scampo al manufatto che collegava via Val Rossenna a casa Galbucci, attività specializzata nell’allevamento cani, ora rimasta completamente isolata. Ma non solo una violenta frana ha ostruito del tutto la Fondovalle del Panaro in località Grottoni a Pavullo rendendo necessaria la chiusura della strada per tutta la notte e riaperta solo nel corso della mattinata. Allagamenti significativi sono stati invece registrati nella zona ex Boscaiolo a causa dell’esondazione del Rio Bago. Una situazione di forte disagio per i comuni della montagna finiti nuovamente sott’acqua a distanza di un anno: era il 24 maggio del 2023 quando una bomba d’acqua colpì duramente proprio il comune montano. Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e di limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari oltre che di evitare le zone colpite per non intralciare le operazioni di soccorso. Solo nelle zone di Pavullo, Zocca, Montese, Prignano, Polinago e Serramazzoni sono stati oltre 50 le richieste di aiuto. Intanto si continua a lavorare senza sosta per mettere in sicurezza il territorio fortemente provato dal maltempo.