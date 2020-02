Nel video l’intervista a Salvatore Rossini, Libero Leo Shoes Modena Volley

La sfida di mercoledì sera è stata davvero una grande prestazione di Leo Shoes Modena Volley che ha ottenuto il primo successo contro una big in Superlega. Ne è consapevole anche il libero gialloblu Salvatore Rossini, uno degli artefici di quella serata magica per tutto il PalaPanini. Un PalaPanini che adesso dovrà essere pronto a spingere i suoi beniamini anche domenica contro Milano. Bisogna quindi archiviare subito l’euforia da vittoria e concentrarsi su un match importante. Primo test contro civitanova superato, ma ora al PalaPanini ne arriva un altro altrettanto importante. Prima Milano in casa, poi Trento in trasferta e a seguire la Coppa Italia con la semifinale contro Perugia. Senza dimenticare l’impegno i Coppa CEV contro i cechi dell’Ostrava. Un calendario che si fa più intenso e con match tutti decisivi ma che per Totò è un’occasione da sfruttare.