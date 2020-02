Nel video l’intervista a Maurizio Rizzi, Conduttore TvQui

Continua ad aumentare lo share per la 70esima edizione del festival di Sanremo che nella terza serata, dedicata alle cover, ha toccato 54,5%, quota più alta mai raggiunta dal 1997, staccando nettamente l’edizione dell’anno scorso che aveva fatto registrare un 46,7%. Una puntata vista da 9.836.000 spettatori, che però, secondo il parere di molti, non è stata all’altezza delle precedenti serate sanremesi. 5 ore di trasmissione, con 40 minuti esclusivi di monologo di Roberto Benigni che non hanno entusiasmato troppo la critica. Tiene banco la polemica Fiorello, assente nella serata, con Tiziano Ferro. Bene Mika e spunti interessanti nella gara, come la scioltezza di Elettra Lamborghini assieme a Miss Keta. Maluccio invece la compagna di CR7, presente all’Ariston, Georgina Rodriguez. Noi di TvQui abbiamo seguito anche la terza serata e abbiamo chiesto un parere a Maurizio Rizzi.