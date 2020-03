Leo Shoes-Ajaccio di mercoledì 4 non si giocherà. Lo ha deciso ieri la Cev, l’organismo europeo del volley, che ha rinviato per l’emergenza Coronavirus la gara di ritorno dei quarti di finale che si sarebbe dovuta giocare alle 20,30 al PalaPanini. Già dalla scorsa settimana, quando Modena ha vinto 3-0 in Corsica, si sapeva che la gara si sarebbe giocata a porte chiuse, ma nel pomeriggio è arrivato il rinvio totale a data da destinarsi (mercoledì 11 possibile data di recupero?). Per la squadra di Giani resta al momento confermata la gara a porte chiuse di domenica 8 marzo in SuperLega contro Vero Volley Monza.

Questo il comunicato della Cev:

Dopo un’analisi approfondita degli ultimi sviluppi a seguito dello scoppio del cosiddetto coronavirus (COVID-19) in Europa e con la massima priorità del CEV che rimane la salute e il benessere di atleti, funzionari e tifosi, il CEV ha deciso di rinviare alcune partite inizialmente programmate per il 3-5 marzo 2020.

La decisione segue le raccomandazioni formulate dal Comitato olimpico internazionale (CIO) e dalla FIVB e tiene conto delle misure adottate dalle autorità nazionali per far fronte allo scoppio del virus e delle preoccupazioni sollevate da almeno uno dei club concorrenti.

In questa fase, la decisione di cui sopra si applica alle seguenti partite:

CEV Volleyball Cup

• Partita 4-108: Leo Shoes MODENA (ITA) vs GFC AJACCIO (FRA) inizialmente prevista per il 4 marzo 2020.

Il CEV continua a monitorare la situazione e resta pronto a intraprendere ulteriori azioni.

Qualsiasi decisione relativa alla riprogrammazione delle partite rinviate e alle potenziali conseguenze aggiuntive sul calendario delle Coppe europee dovrà seguire a tempo debito e prendere in considerazione gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del virus nonché sulle misure adottate dalle autorità nazionali e internazionali contro di esso.

Il CEV invita tutte le parti a dimostrare comprensione, senso di solidarietà e cooperazione al fine di superare questa difficile situazione e trovare soluzioni ragionevoli per tutti i soggetti coinvolti.