Ciccio Caputo sa essere letale sul campo quando colpisce dall’area di rigore, il Sassuolo lo ha preso per questo in estate dall’Empoli e sta ripagando con 13 reti segnate in 23 gare. Ma il bomber pugliese è molto efficace anche quando c’è da mandare un messaggio, soprattutto in un momento molto delicato come questo. Lunedì contro il Brescia la sua doppietta ha permesso alla squadra di De Zerbi di conquistare il successo e dopo la prima rete Caputo è corso verso la panchina per prendere un foglio e mostralo alle telecamere: “Andrà tutto bene, restate a casa” il messaggio nella lotta al Coronavirus, che in pochi istanti è diventato subito virale. Un concetto ribadito anche dopo la gara in un videomessaggio che il bomber ha voluto dedicare ai tanti medici, infermieri e volontari che sono in prima linea nella lotta al Covid-19.