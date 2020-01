È bastata circa un’ora a Leo Shoes Modena Volley per sbrigare la pratica Ostrava. I ragazzi di coach Andrea Giani hanno agevolmente superato la squadra della Repubblica Ceca con un netto 3-0. Il tecnico gialloblu ha deciso di schierare dall’inizio le seconde linee per far rifiatare i big in vista del campionato e per dare la possibilità a chi gioca meno di dimostrare sul campo di poter essere una validissima alternativa. Ha colto l’occasione Luis Estrada Mazorra, il protagonista della serata di coppa della Leo Shoes Modena, che ha preso il premio mvp del pubblico e ha trascinato Modena alla vittoria contro l’abbordabile squadra ceca. L’andata dell’ottavo di finale di Cev si è giocata in un PalaPanini con più di 4000 persone. Oltre a lui in campo anche Pinali al posto di Zaytsev e Bossi al centro con Holt. Parte fortissimo Modena che si porta sul 14-8 grazie a un sideout perfetto. Il muro di Bossi porta i gialli sul 19-8 e il set è indirizzato. Si arriva al 23-12 e la Leo Shoes chiude il primo set 25-13. Il secondo parziale è un monologo di Modena che scappa subito e si porta sull’11-4 guidata da un super Estrada Mazorra. Non si fermano i gialli, 20-13 e un contrattacco di altissimo livello, che permette ai padroni di casa di chiudere il parziale 25-17. Nel terzo set Christenson e compagni si portano subito sul 14-10. Anche Anderson alza il ritmo e in un batter d’occhio è 18-11, con i canarini che chiudono il set 25-16 e il match 3-0.