Si avvicina la sfida playoff tra FeralpiSalò e Modena, due squadre separate in classifica da soli 3 punti, con i Leoni del Garda che precedono proprio i canarini. Un match quindi che per ragioni di classifica diventa super importante, anche perché i gialloblu devono tornare a vincere dopo una sconfitta e un pari nelle ultime due che hanno leggermente peggiorato la media punti della squadra di mister Michele Mignani. Servirà ritrovare il miglior Modena e soprattutto anche la miglior difesa, un po’ ballerina nell’ultimo match contro l’Imolese. Anche perché di fronte, a Salò, ci sarà un Maiorino letteralmente on fire. Nella semifinale di andata di Coppa Italia Serie C contro la Juventus Under 23 giocata ieri, l’attaccante di Sottili ha segnato una doppietta nel 2-0 finale con cui i padroni di casa hanno sconfitto i bianconeri. Lo stesso Maiorino che all’andata al Braglia pareggiò il gol lampo segnato da Rossetti. Scatenato quindi il numero 30 della Feralpi, che vorrà sicuramente replicarsi anche domenica tra le mura amiche. Modena che, eccezion fatta per Spagnoli, dovrà ritrovare le reti anche di Ferrario e Rossetti. Quest’ultimo è recuperato e gradualmente sta ritrovando anche il ritmo partita, giocando spezzoni di gara per rimetterlo nelle condizioni di tornare al gol il primo possibile. Il primo dopo la rete decisiva a Padova ha continuato a lavorare bene per la squadra, ma il suo nome rimane accostato anche al mercato. Nelle ultime ore è tornato in auge un possibile scambio con la Pergolettese, dove ritroverebbe anche Edoardo Duca, tra il bomber gialloblu e Malcore, ex attaccante del Carpi e classe 1993 che ha realizzato una rete in 16 partite di campionato. Le parti dovranno essere brave a trovare un accordo in fretta, dato che il gong al mercato suonerà domani alle 20.