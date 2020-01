Mancavano 19 reti sabato ai conti di Giancarlo Riolfo per la sfida con il Padova. Le 8 di Michele Vano, le 5 di Enej Jelenic, le 4 di Samuele Maurizi e le 2 di Dario Saric. Quattro assenze pesanti cui il Carpi ha risposto comunque con una gara all’altezza, senza però che sia arrivata la vittoria. Ma in vista del match di domenica sul campo del Rimini per il tecnico biancorosso ci sono buone notizie. Innanzitutto quelle sui rientri da squalifica di Jelenic e Maurizi, che hanno scontato i due turni rimediati dopo i cartellini rossi di Vicenza. Dopo aver adattato da trequartista sabato sera Saber, con ottime risposte da parte dell’italo-tunisino, in Romagna il ruolo dietro le punte dovrebbe essere di nuovo occupato da Jelenic, a caccia della prima rete di questo 2020 un po’ tribolato, in cui lo sloveno ha giocato con qualche problema di virus col Sudtirol, mentre a Vicenza fino al rosso non era riuscito a incidere. Maurizi sarà il suo primo cambio, anche perché il centrocampista romano ha ricevuto un pestone al piede in settimana che non gli ha permesso di lavorare al meglio. Ci sono poi le situazione in via di risoluzione di Saric e Vano. Gli esami cui l’ex senese si è sottoposto dopo il dolore al ginocchio sono risultati negativi e così salvo sorprese potrà riprendersi una maglia da titolare in mediana sul campo dell’ultima della classe. Michele Vano invece è atteso in queste ore a Carpi dopo qualche giorno in Piemonte per curarsi l’acciacco muscolare alla coscia. La sua convocazione per Rimini non dovrebbe essere in dubbio.