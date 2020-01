Nel video l’intervista a Bruno Fontana, Siulp Modena

Che cosa sta succedendo sul nostro territorio? Questa la domanda che si è posta il sindacato di Polizia Siulp in seguito alle violente rapine che si sono verificate nella nostra provincia, ultima quella di viale Trento Trieste ai danni della Consulting, agenzia di selezione del personale, quando due uomini per rubare pochi soldi ed alcuni gioielli hanno aggredito fisicamente la coppia di titolari. Episodi che secondo la sigla sindacale fanno riflettere sullo stato di sicurezza nella nostra provincia sia per la frequenza degli episodi di criminalità che per le modalità di esecuzione sempre più violente. Una situazione sulla quale il sindacato di Polizia invita ad intervenire