Lo sport unisce, fa divertire e soprattutto nasconde le diversità, rendendo tutti atleti allo stesso modo. Ed è proprio con questo spirito che alla Polisportiva Modena Est in Viale Indipendenza si è disputato il XII Meeting …e io gioco a bocce…, la manifestazione ludico-ricreativa per diversamente abili dei Centri Assistenziali della Regione Emilia Romagna. Un momento per stare insieme e far divertire dei ragazzi meno fortunati. 4 attività diverse, per sviluppare le 4 capacità fondamentali che servono per il gioco delle bocce e per tutte le discipline sportive più in generale: concentrazione, mira, precisione e anche un po’ di sana potenza.

Nel video l’intervista a Ivan Baracchi, Presidente Polisportiva Modena Est