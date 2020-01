All’interno l’intervista a Cristina Mussini (infettivologa)

È alta l’attenzione anche a Modena per il misterioso nuovo virus della polmonite che in Cina ha già fatto sei vittime. In Asia è scattata la massima allerta e sono stati rafforzati i controlli contro la propagazione della malattia, sulla quale ancora si conosce troppo poco, sia per quanto riguarda la sua origine, che la sua trasmissione. Ciò che si sa è che gli esperti della «China Health Commission» hanno ammesso che il virus si diffonde anche da uomo a uomo e che le persone contagiate risultano ad oggi oltre 300. Ancora non sono state dettate specifiche linee guida nei nostri ospedali, segno che la situazione non è ancora allarmante, ma i medici del Policlinico sono già informati sulle specifiche finora note del virus. In Italia, a Fiumicino, sono state attuate misure di contenimento attraverso il controllo di tutti i passeggeri dei voli diretti a Wuhan e a Hong Kong. La misura precauzionale è resa ancor più necessaria in questo momento perché il 25 gennaio in Cina si festeggia il Capodanno, periodo in cui più di 100 milioni di cinesi scelgono di muoversi all’interno del Paese e all’estero per festeggiarlo con parenti e amici.