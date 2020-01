È arrivata la prima partita da dentro o fuori del 2020 per Leo Shoes Modena Volley, che domani al PalaPanini alle 20.30 sfiderà Ravenna nel quarto di finale di Coppa Italia. Un match importante e già decisivo per i ragazzi di coach Andrea Giani, che in questo inizio di anno ha avuto riscontri positivi dai suoi giocatori nelle prime due del 2020 e vuole staccare il pass per andare avanti nella competizione. Occhio alla squadra di coach Marco Bonitta, perché per l’allenatore gialloblu non sarà una passeggiata come fu nel match di Superlega. Con Giangio si è parlato anche dell’inizio di Superlega in cui ha sperimentato alcuni cambiamenti di posizione tra Zaytsev e Anderson, con il primo che è tornato a ricevere dopo un periodo in cui è stato l’americano a interpretare quella fase di gioco.

Nel video l’intervista a Andrea Giani, Coach Leo Shoes Modena Volley