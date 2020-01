Maggiore impegno sui bisogni sociali e completo cambio di rotta nei confronti della gestione attuale della Regione, vista come favorevole unicamente ai privati. Questi i cardini su cui ruota la proposta del Partito Comunista, rappresentato da Laura Bergamini, 59 anni, educatrice in un asilo nido ed ex candidata a sindaco alle scorse amministrative nella sua città, Parma. Il 26 gennaio Bergamini non appoggerà il candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini, promuovendo un cambiamento più radicale. La buona amministrazione attribuita al governatore uscente è per il Partito Comunista la rendita di precedenti amministrazioni, basate su linee d’azione ora mutate. Ciò che Bergamini promuove è un contrasto alla progressiva “aziendalizzazione” della regione, che favorirebbe i privati, a partire dalla sanità e dal lavoro, temi centrali nel programma del Partito Comunista.

Nel video l’intervista a Laura Bergamini, Candidata presidente del Partito Comunista