Ancora un’aggressione per mano di giovani ai danni di un ventenne che si stava spostando in treno. Il grave episodio è avvenuto, infatti, a bordo di un treno nella tratta Vignola-Bologna. La vittima, un giovane di Spilamberto che ha raccontato come intorno alle 15 sia stato avvicinato da alcuni ragazzini che lo hanno dapprima infastidito poi tentato di derubarlo. Il 20enne però sarebbe riuscito ad allontanarsi scendendo velocemente alla stazione di Mulino di Savignano. Uno della baby gang avrebbe fatto altrettanto, inseguendolo. Spaventato il 20enne in fuga si è rifugiato presso il seggio elettorale del paese chiedendo aiuto. Purtroppo nella fretta di scendere, ha raccontato, aveva lasciato il borsone sul vagone, mentre tutto ciò che poteva essere di interesse per i giovani rapinatori, l’aveva con sé. Ora saranno le indagini delle forze dell’ordine a cercare di identificare i presunti autori dell’aggressione e della tentata rapina