Nel video l’intervista a Luca Paletti VF Group Bardiani

Il Giro Next Gen, partito da Aosta arriverà sabato a Zocca tra adrenalina, fatica e speranze, la manifestazione più importante al mondo per ciclisti sotto i 23 anni che lanciò Baronchelli, Moser, Pantani e, di recente nomi come Pidcock che danno spettacolo nel World Tour. A Zocca sarà una grande festa del ciclismo che mostrerà i migliori talenti del pedale sfidarsi per quella maglia rosa, da sempre bramata e combattuta.

Da Montegrotto Terme, 180 km pianeggianti ma con spettacolo assicurato sul finale con gli 11 km in salita a Zocca, l’ultima rampa oltre il 10% di pendenza e il traguardo in via Tesi attorno alle 16. Tra i 174 corridori provenienti da tutto il mondo ci sono anche Luca Varroni di Nonantola, portacolori del team Arvedi alla sua prima esperienza al Giro d’Italia e da Modena Luca Paletti del team reggiano modenese VF Group Bardiani che ha messo nel mirino la tappa di Zocca, forte delle esperienze internazionali nelle quali si è messo in luce.

Giro Next Gen e Zocca potrebbero dunque essere un trampolino di lancio per qualche giovane nel mondo del professionismo, proprio come indica il trofeo finale, una freccia dorata ascendente, per far continuare a sognare i futuri grandi campioni