Sembra ormai tutto fatto: ore decisive per l’acquisto di Thomas Alberti.

L’ex centravanti del Fiorenzuola, 26 anni da compiere il 23 giugno, si legherà al Modena con un contratto biennale.

Sarà il primo colpo del calciomercato firmato dal Direttore Sportivo Andrea Catellani.

Non sarà, però, Alberti il pezzo forte del mercato degli attaccanti: alla lista dei bomber a cui è stato accostato il Modena c’è addirittura “Ciccio” Caputo, ma l’entourage del quasi 37enne attaccante – nella passata stagione a Empoli – smentisce che ci sia stato un abboccamento con la società canarina.

Molto affollata, del resto, la concorrenza per Massimo Coda, proprietà Genoa, in uscita dalla Cremonese (lo vogliono in tanti) e per Gennaro Borrelli: il Brescia ha tempo fino a venerdì per riscattarlo a 3,2 milioni, altrimenti tornerà al Frosinone.

Mezza Serie B, compreso il Modena, inoltre, avrebbe chiesto informazioni alla Juventus Next Gen sul terzino sinistro Riccardo Turicchia, classe 2003: oltre ai Gialli, anche Spezia, Reggiana, Cremonese, Mantova e Brescia lo vorrebbero almeno in prestito.

Infine, una breaking news su Davide Vaira: l’ex ds del Modena potrebbe accasarsi a Catanzaro, nel caso Giuseppe Magalini andasse – come racconta Radiomercato – al Bari.