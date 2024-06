Verrà eseguita oggi all’Ospedale di Reggio l’autopsia sulla salma di Adele Baldasarre, la studentessa 16enne del liceo Sigonio morta nel sonno. L’esame avverrà in presenza anche di un patologo di fiducia nominato dai genitori della ragazza. Da quanto si apprende, in passato la giovane aveva accusato già alcuni episodi di “sincope”. L’esame diagnostico servirà per capire quale sia stata la causa esatta della morte e se Adele soffrisse di una qualche patologia che potesse essere curata in maniera diversa. I funerali, fissati per mercoledì, potrebbero slittare ancora se dovessero rendersi necessari ulteriori accertamenti.