Giovedì scorso i Carabinieri di Vignola hanno arrestato in flagranza differita di reato un 44enne fortemente indiziato di maltrattamenti alla madre 73enne con cui convive. L’operazione dei militari è scattata dopo una richiesta di soccorso da parte di una donna, l’altra figlia dell’anziana, che esponendo loro la situazione, si era dimostrata molto preoccupata per le sorti dell’anziana da tempo vittima della violenza del figlio che si sarebbe reso autore di aggressioni fisiche e verbali, anche minacce di morte e ancora pugni, calci, strattonamenti e prese al collo. Una drammatica situazione che sarebbe iniziata nel 2022 e che in una circostanza, aveva causato alla 73enne la temporaneo perdita dell’udito. Una volta a casa dell’anziana e del figlio i Carabinieri hanno ritirato in via cautelativa delle armi che il 44ennedeteneva legalmente, hanno ascoltato le dichiarazioni dell’anziana madre. Anche in quell’occasione l’uomo non ha mancato di inviare messaggi a madre e sorella dal tenore minaccioso, procurando loro ulteriore aggravio dei timori. E’ allora che i militari hanno proceduto al suo arresto tornando presso la sua abitazione per essere trasferito al carcere modenese Sant’Anna. Sabato scorso il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere