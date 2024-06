I Vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 16 in A22 in corsia nord al km 303 poco prima del casello di Carpi, direzione Milano per un autoarticolato uscito dalla carreggiata probabilmente a causa dello scoppio di un pneumatico. Il mezzo pesante è andato a sbattere contro la corsia centrale. Fortunatamente l’impatto non ha provocato gravi ferite al conducente. Sul posto Polizia Stradale, Croce Rossa e ausiliari A22.