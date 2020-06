Incidente stradale questo pomeriggio sulla via Vignolese all’altezza del negozio di scarpe Pittarosso. Intorno alle 17 tre vetture, una Fiat Panda, una Fiat Idea e una Volkswagen si sono scontrate tra di loro mandando il traffico in tilt. Sei le persone ferite accompagnate in ospedale, tra cui due bambini, ma fortunatamente nessuno di loro risulta in pericolo di vita. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118 con l’automedica. Secondo una prima ricostruzione una delle tre vetture si stava immettendo sulla strada dal parcheggio del negozio di scarpe e si è scontrata con l’altra che procedeva in direzione San Damaso andando a schiantarsi contro una terza vettura che procedeva in direzione opposta. La dinamica è al momento al vaglio della Polizia Municipale di Modena che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Il sinistro ha provocato rallentamenti e code in entrambi i sensi di marcia ed è stato necessario disporre il senso unico alternato.