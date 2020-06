Nel video le interviste a:

Prof. Fabio Catani, Direttore Ortopedia e Traumatologia Policlinico

Prof. Roberto Silingardi, Direttore Chirurgia Vascolare Ospedale Civile di Baggiovara

Sono 24 i pazienti Covid-positivi ancora in cura presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, di cui tre in cura all’Ospedale di Baggiovara e 21 al Policlinico. I dati del consueto bollettino settimanale dell’AOU modenese confermano la decrescita del virus, testimoniata anche dai soli tre pazienti ricoverati in terapia intensiva, dell’unico in sub intensiva e dei 20 in degenza ordinaria. Con numeri confortanti, gli ospedali modenesi si stanno riorganizzando per ripartire con l’attività ordinaria dei vari reparti, attività che ora diventa sempre più una emergenza. È ripresa a pieno regime l’Ortopedia, con protocolli rigidi di sicurezza. Situazione analoga anche per il reparto di Chirurgia Vascolare, dove gli operatori hanno già ricontattato i pazienti che si erano visti sospendere le prestazioni per la pandemia