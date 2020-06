Nel video l’intervista a Monica Barbolini, Segretaria Cisl Scuola Emilia-Romagna

Nessun gavettone, né saluti o festeggiamenti nei cortili degli istituti. È terminato invece con uno sciopero il già difficile anno scolastico degli studenti modenesi e non solo. In tutta Italia i sindacati maggiori hanno indetto un’astensione dal lavoro da parte di tutto il personale, in alcune città organizzando anche flash mob e manifestazioni. A Modena la protesta è stata unicamente “virtuale”, ma le richieste, fatte a gran voce, sono univoche: il personale scolastico chiede chiarezza sullo svolgimento delle lezioni che riprenderanno a settembre, più risorse e soprattutto più personale.