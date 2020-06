Nel video l’intervista a Marzio Govoni, Presidente Federconsumatori Modena

Sono numerosi i modenesi coinvolti nel caso che riguarda la clinica Dentix Italia, una catena odontoiatrica di proprietà spagnola che ha fatto richiesta in Tribunale di istanza pre-fallimentare. Caratterizzata dai prezzi bassi e dalle location nel centro delle città, Dentix Italia ha aperto in poco tempo strutture in tutto il territorio nazionale, ben 9 nella nostra regione, di cui una a Carpi nel 2017 accanto a pizza Garibaldi. La sede carpigiana però risulta chiusa già da prima del lockdown, lasciando in sospeso le cure dentali che i clienti, su indicazione della stessa clinica, avevano sottoscritto con diversi finanziamenti. Da giorni inoltre gli operatori non rispondono e le cliniche sembrano aver cessato di fatto l’attività. In Italia e nel modenese sono centinaia i pazienti coinvolti e Federconsumatori, si è rivolta al Ministro Speranza, chiedendo un incontro per discutere e pianificare una necessaria e urgente riforma del settore.