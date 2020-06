Nel video l’intervista a Simona Torricelli, Genitore e responsabile del centro estivo Pallandia Anderlini

Un’entrata triage per misurare la temperatura e sanificare le mani, poi una volta nell’atrio il cambio di scarpe e infine dopo aver adottato tutte le misure di sicurezza del caso può iniziare il divertimento. Quest’oggi in tutta la regione hanno riaperto i centri estivi per ragazzi dai 3 ai 17 anni e per genitori e bambini si è trattato di un primo step per il ritorno alla normalità. Una vera e propria boccata d’ossigeno dopo mesi di lockdown durante i quali a soffrire sono stati anche i più piccoli costretti a interagire con i loro compagni solo attraverso lo schermo di un pc. Alla pausa pranzo dopo la fine del turno della mattina i dipendenti prima di accogliere i bambini del pomeriggio hanno sanificato e disinfettato ambienti e giochi