Ha travolto e divelto la barra del passaggio a livello e se ne è andata via senza segnalare i danneggiamenti. È successo nel pomeriggio di venerdì in via Panni ad una signora di 70 anni, che dopo essere stata individuata dalla polizia locale ha riferito che, abbagliata dal sole, non si è accorta di nulla, né del lampeggiante e nè della campana che annuncia la chiusura della sbarra. Il sinistro ha mandato in tilt il passaggio a livello ma fortunatamente non ha causato feriti. La 70enne dovrà pagare una multa di circa 300 euro e le saranno decurtati 4 punti dalla patente