Tutto come da previsioni. Il Consiglio Federale della Figc ha deciso oggi pomeriggio che la Lega Pro ripartirà dai playoff e playout, probabilmente dal 5 di luglio, per assegnare la quarta promozione in B e le ultime 6 retrocessioni in D. Promozione diretta invece per Monza, Vicenza e Reggina, che salgono in B a braccetto nonostante diverse condizioni di classifica, coi veneti nel girone “B” tutt’altro che certi di avere staccato le rivali Carpi e Reggiana. In coda invece scendono le ultime 3 dei tre gironi, mentre per le altre ci sono i playout. La classifica per stabilire le griglie degli spareggi si farà non con la media punti ma con l’algoritmo deciso dal presidente Gravina, che aveva già fatto alzare la polemica e con il quale la Reggiana, dietro per media punti al Carpi, scavalca i biancorossi ora terzi ed entra così nell’ultima fase nazionale. Ma se per un innalzamento del contagio non si dovesse poter finire i playoff entro il 20 agosto, allora sarebbero i granata grazie a questo nuovo calcolo che non tiene conto delle diverse difficoltà di calendario a festeggiare la B. Il Modena invece con l’algoritmo perde una posizione e da nono entrerebbe nei playoff a Salò con la Feralpi, mentre le altre due sfide del primo turno sarebbero Padova-Sambenedettese e Piacenza-Triestina. Sempre che canarini e biancorossi decidano di partecipare ai playoff, visto che sono volontari e costano, per uno che arriva fino in fondo, fino a 400mila euro.