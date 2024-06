Ennesimo incidente in via Marinuzzi, all’incrocio con via Scarlatti. Una mancanza di precedenza pare essere alla base dello scontro tra tre auto, una delle quali è finita cappottata. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e automedica. Pare che le condizioni dei conducenti, nonostante l’impatto violento, non siano gravi