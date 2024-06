Nel video l’intervista a Roberto Rinaldi, Coordinatore Uil Modena e Reggio Emilia

Crescono in maniera vistosa i numeri della cassa integrazione in Emilia-Romagna. Secondo i dati raccolti dalla sigla sindacale UIL solo nel primo quadrimestre 2024 si registrano 18,5 milioni di ore autorizzate di ammortizzatori sociali in aumento del 76,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. In questo anche Modena e provincia registra dati allarmanti, l’aumento è di oltre il 60%. L’aumento maggiore del monte ore di Cassa integrazione autorizzato si è rilevato nel settore industriale. Sfiancati ed esasperati da continue fasi di cassa integrazione i lavoratori appunto della Maserati. Un periodo di sospensione dell’attività dal 17 marzo al 6 aprile e ancora dall’8 aprile al 3 maggio. E da una crisi all’altra, ieri la sigla sindacale si è seduta per la prima volta al tavolo delle trattative per la Mozarc Bellco presso la sede modenese di Confindustria