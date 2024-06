E’ ancora in osservazione ma fortunatamente non è in pericolo di vita l’88enne che ieri ha avuto un malore a bordo della sua auto, restando coinvolto in un incidente in strada Formigina, incrocio via Corassori. Un sinistro che ha visto lo scontro di due auto, avvenuto in prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco. Due squadre di pompieri sono intervenute liberando le persone dalle lamiere. Una donna di 67 anni è stata portata al Policlinico per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Coinvolta nel sinistro anche una bicicletta, per fortuna senza gravi conseguenze