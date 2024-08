Nel video Franco Monzani Coordinatore responsabile del gruppo di volontari

Pettorine gialle e tanta voglia di fare qualcosa per gli altri, come ad esempio rigenerare le panchine di un parco che vive da tempo uno stato di incuria e ridarlo ai residenti che lì vicino ci abitano.

E’ un vero e proprio piccolo cantiere quello aperto questa mattina dal gruppo Verde Panchine del Comitato Anziani Orti Sant’Agnese e San Damaso e che tale rimarrà per almeno altri cinque giorni. Pialle, assi di legno, colle, resine e tutto il necessario pronto per l’uso nell’area verde che costeggia le abitazioni a schiera tra via De André e via Tenco a Modena. Un’area predisposta anche ad essere utilizzata dai bambini e per tutti coloro che avessero voglia di fermarsi sotto il verde a leggere un libro o solo per rinfrescarsi dalla calura estiva. Peccato che il degrado, con tutto quello che provoca, in cui versa questo spazio verde, non ne permetta la sua fruibilità totale. Area giochi transennata perché non agibile, panchine corrose dal tempo, erba alta e sporcizia a terra

Spesso interpellati dalla stessa amministrazione comunale, sino da ora questi volontari hanno risanato quasi 1.700 panchine. Prezioso esempio di civiltà il loro lavoro che neppure il grande caldo di questi giorni ferma, un lavoro che non solo ridà vita ad un elemento necessario ad un parco, la panchina (in questo caso, una ventina quelle presenti nell’area verde di via Fabrizio de André) ma che rimette in circolo sino a che è possibile, il materiale presente. Però è indiscutibile che sia necessaria una forte azione preventiva