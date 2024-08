Agosto mese di partenze? Non per tutti. Sono sempre di più i modenesi che, dati i costi della vita e i rincari che puntuali tornano nell’alta stagione, scelgono altri mesi per godersi le meritate vacanze. C’è chi anticipa a giugno e luglio, chi lascia passare il Ferragosto sperando di evitare almeno il pienone di vacanzieri, ma prende piede anche settembre. Tra alloggi troppo cari, prezzi lievitati per gli ombrelloni e voli proibitivi, agosto è off limits per le tasche di molti modenesi. E allora cosa fa chi resta in città? Tra riposo e gite in provincia, ognuno ha la sua formula.