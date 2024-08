È arrivato quel momento dell’anno in cui si alzano gli occhi al cielo per esprimere i propri desideri. Iniziano infatti le notti migliori per godere del fenomeno delle stelle cadenti, l’evento astronomico che ogni anno incanta le persone con uno spettacolo di scie luminose. Anche se la tradizione vuole che il 10 agosto, notte di San Lorenzo, sia la giornata più adatta per assistere al fenomeno luminoso delle cosiddette stelle cadenti, in realtà anche quest’anno il picco sarà più tardi, tra il 12 e 13, quando lo sciame meteorico raggiungerà la massima attività. Nel 2024 lo sciame è iniziato il 17 luglio e rimarrà nei nostri cieli fino al 24 agosto. Un’ osservazione favorita quest’anno dalla quasi assenza del disturbo lunare che non interferirà eccessivamente con la visione delle meteore. Per avvistarle, un consiglio sempre valido resto quello di allontanarsi il più possibile dall’inquinamento luminoso delle città e scegliere la montagna o l’aperta campagna, posizionandosi in zone il più possibile buie. Un’ altra indicazione da seguire è quella di guardare il cielo verso la costellazione del Perseo situata a nord est a mezz’altezza nella parte finale della notte, stando attenti a non confonderli con altri oggetti celesti. Un evento che nella storia ha radici molto antiche legate a tradizioni pagane e romane attorno al 258 d.C., che a detta degli esperti proseguirà ancora per moltissimo tempo.