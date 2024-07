A meno di 72 ore dalla violenta aggressione subita da una donna lungo Viale Monte Kosica, presa a bastante in testa da un minore straniero già individuato dalle Forze dell’ordine, i fari della cronaca si spostano ora nei pressi del noto complesso delle Costellazioni, dove ieri notte si è verificato un nuovo accoltellamento. Vittima è un ragazzo, richiedente asilo di origine tunisina di 27 anni, finito accoltellato al torace nei pressi del vicino sottopasso che attraversa la Tangenziale Neruda e conduce alla struttura di accoglienza migranti. Sanguinante, il giovane gravemente ferito si è presentato proprio alla reception dell’ex studentato per chiedere aiuto ed è stato subito soccorso. Sul posto, immediato l’arrivo del personale medico e degli agenti della squadra mobile che si stanno occupando delle indagini per risalire all’identità dell’aggressore o aggressori di cui, subito dopo l’accoltellamento, se ne sono perse le tracce. Ora il 27enne è ricoverato all’Ospedale di Baggiovara in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.