Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un capannone industriale di un’azienda del distretto biomedicale di via di Mezzo, a San Giacomo Roncole, frazione di Mirandola. Ingenti i danni strutturali provocati dalle fiamme. Sul posto 5 squadre dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Locale e Carabinieri, oltre al 118. Sono stati i residenti ad allertare i soccorsi intorno alle 14.30. Oltre alle fiamme, una colonna di fumo nero è stata avvistata a chilometri di distanza, fino a Camposanto e Medolla. Da un primo accertamento pare che lo stabile fosse vuoto al momento dell’incendio e che nessuna persona sia rimasta coinvolta. La viabilità è stata parzialmente interrotta per consentire le operazioni di spegnimento. Restano da capire le cause che hanno scaturito il rogo. Sul posto, anche i tecnici di Arpae per monitorare la qualità dell’aria e l’eventuale dispersione di inquinanti nelle aree limitrofe.