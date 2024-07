Nel video l’intervista a Daniela Tebasti, Sindaca di Campogalliano

Dopo giorni di afa è bastato un temporale di passaggio per far finire sott’acqua Campogalliano. Questa volta ad essere completamente allagata è stata la Biblioteca Comunale Berselli, collocata al pianterreno della Scuola Primaria G. Marconi dell’Istituto Comprensivo. In pochi minuti l’acqua ha invaso tutta la struttura e l’unica sala presente si è trasformata in una piscina. Una decina i centimetri di acqua che questa mattina i gestori hanno trovato al suo interno. Avviate subito le operazioni di pulizia fortunatamente nessuno dei libri presenti è stato danneggiato, ma questo soltanto perché il comune della bassa modenese è ormai abituato a fare i conti con episodi simili. Gli scaffali sono infatti molto alti in modo che in caso di alluvione anche i volumi posizionati più in basso non rischino di essere compromessi dall’acqua.

Avviate le operazioni di pulizia, oggi la biblioteca di pubblica lettura e ad accesso libero è rimasta chiusa. Ma a finire sott’acqua è stato anche il sottopasso per Modena