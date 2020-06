Luca Vettori torna alla Leo Shoes Modena Volley. Il giocatore, già in gialloblu dal 2014 al 2017, è pronto a vestire i colori canarini per sostituire l’uscente Ivan Zaytsev, destinato ai russi del Kemerovo, nel ruolo di opposto. L’italiano, nato a Parma, formerà la diagonale con Micah Christenson, uno dei pochi big rimasti alla corte di coach Andrea Giani. Nelle ultime ore il ritorno di Vettori a Modena era stato messo in discussione da un infortunio che l’atleta si era procurato pochi giorni fa cadendo mentre era a bordo del suo scooter. La visita del professor Porcellini ha escluso fortunatamente qualsiasi frattura, quindi l’atleta potrà regolarmente essere a disposizione dell’allenatore dai primi di agosto per i primi allenamenti con i suoi nuovi compagni di squadra. A lui l’arduo compito di farsi nuovamente apprezzare dai tifosi gialloblu, i quali, per usare un eufemismo, non avevano particolarmente gradito il suo trasferimento a Trento, acerrima rivale della Leo Shoes. Non ci metterà sicuramente molto però il Vetto, che al Palapanini nelle tre stagioni in maglia canarina aveva conquistato uno scudetto, due coppe italia e due supercoppe italiane. Un palmares di tutto rispetto, che Vettori cercherà di implementare a partire dalla prossima stagione con l’aiuto dei compagni Christenson, Petric, Stankovic, Mazzone, Lavia e Grebennikov.