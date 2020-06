Nel video le interviste a:

Paolo Zarzana, Vicesindaco Comune di Formigine

Gloria Quattrini, Maestra Scuola Carducci Formigine

Non c’è Covid-19 che trattenga la voglia dei bambini della classe 5^C dell’istituto Carducci di Formigine di ritrovarsi e festeggiare insieme l’ultimo giorno di scuola. Una grande festa, con gli alunni che hanno finalmente potuto ritrovare i compagni di classe e le loro maestre, che da tempo vedevano solamente tramite uno schermo al computer. Tantissima gioia tra gli studenti. Alcuni si salutano prima dell’estate e altri, complice la nuova avventura nelle scuole medie da settembre, non si ritroveranno più. Una festa organizzata dal Comune di Formigine, che ha messo a disposizione parchi e impianti sportivi per permette di svolgere attività all’aperto e in spazi ampi. Felici di ritrovare i propri bimbi anche le maestre, emozionate e quasi commosse all’idea di doverli salutare senza rivederli più dal prossimo anno. La maestra ha anche fatto un bilancio della didattica a distanza, che sicuramente ha rappresentato un limite per una fascia d’età così giovane, in cui i contatti umani sono fondamentali per la crescita sociale degli alunni, ma che è comunque servita anche per cercare di spiegare ai ragazzi il momento storico che si trovavano costretti a vivere