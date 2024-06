Nel video l’intervista a Daniele Giovanardi – Candidato sindaco Modena Cambia

Torna a parlare di sanità, il candidato sindaco di Modena Cambia, Daniele Giovanardi. E lo fa citando un fatto di cui fu testimone: la presa in carico di una donna incinta rimasta ferita nel tragico incidente di Crevalcore. In quel frangente, ha spiegato Giovanardi in conferenza stampa, la donna fu curata sia per i traumi che per il suo stato di gravidanza a rischio, in un unico nosocomio. A causa della separazione dei reparti in due ospedali questo oggi, rimarca Giovanardi, non sarebbe possibile e il candidato è convinto che di questo e altri cortocircuiti si debba parlare, a prescindere dai risultati elettorali

La soluzione per Giovanardi è quella di trasferire a Baggiovara i reparti di Pediatria e Ostetricia