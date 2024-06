Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti – Candidato sindaco centrosinistra

Un finesettimana tra i cittadini, quello di Massimo Mezzetti, a pochi giorni dall’appuntamento con le urne. Sabato il candidato di centrosinistra è stato a Villaggio Giardino, continuando l’attività che dall’inizia della campagna elettorale lo ha visto protagonista a quasi 500 incontri

Al centro del programma di Massimo Mezzetti ci sono le tante sfide sorte negli ultimi anni a Modena. Tra queste, l’emergenza abitativa, che ha portato all’esplosione dei prezzi di acquisto e di affitto delle case, rendendo proibitivo, per molte categorie, come studenti, poliziotti e lavoratori, riuscire a rimanere in città. Su questo punto l’idea di Mezzetti è quella di rilanciare l’Agenzia della Casa e di costituire un apposito fondo di garanzia