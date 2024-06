Sarà garantita la percorribilità sulla ciclabile Modena – Vignola, nel tratto compreso tra Modena e Castelnuovo Rangone, attualmente interessato dai lavori di realizzazione della cosiddetta “complanarina”, il prolungamento della tangenziale complanare sud, dalla Nuova Estense al casello Modena sud in località San Donnino.

In particolare, a causa della chiusura di un tratto di percorso ciclabile compreso tra Paganine e Cavidole, sarà predisposta in questi giorni, la segnaletica di deviazione che consentirà ai ciclisti provenienti da Modena di percorrere la ciclabile attraversando l’abitato di Paganine e Portile fino a ricongiungersi alla sede propria della ciclabile in direzione Cavidole.

La deviazione, che complessivamente allunga il tragitto di 600 metri, resterà in vigore fino alla fine di alcune lavorazioni particolari, come ad esempio la posa di manufatti scatolari, che si concluderanno entro l’estate.