Nel video l’intervista a Gino Peragine – Segretario Nursind Modena

Una bella manifestazione sportiva e – ancor meglio – “ricreativa-ludico-motoria” per far conoscere e far apprezzare di più la figura professionale e umana degli infermieri e delle infermiere.

La “Nurses Run” l’ha organizzata il sindacato degli infermieri Nursind di Modena e si è svolta ieri mattina, nei pressi del campo sportivo di via Argine, in collaborazione con gli esperti del settore: il gruppo podistico della Polivalente “Il Torrazzo”. I camminatori e i corridori – si poteva camminare o correre, con diversi percorsi, da 3,8 km fino a 12,5 km – hanno pagato volentieri l’iscrizione di 3 euro: l’intero incasso della manifestazione verrà utilizzato per l’acquisto di materiale da devolvere in beneficenza alla Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena.