Nel video intervista a Massimiliano Alvini, allenatore Reggio Audace

La Reggio Audace seconda della classe, che arriva domani a Carpi con 4 punti di vantaggio, è la squadra del momento, con 14 risultati utili e un filotto di 13 punti conquistati nelle 5 gare del ritorno. Una sfida che riempirà il Cabassi con oltre 2mila tifosi reggiani. Col silenzio stampa che prosegue in casa biancorossa, è stato il tecnico granata Massimiliano Alvini a presentare la super sfida. Nel Carpi non ci sarà Vano e sono in dubbio Jelenic e Rossoni, nei granata oltre a Staiti, Marchi e Costa indisponibili il vero punto interrogativo riguarda il regista Fausto Rossi. Mister Alvini teme tutto l’organico biancorosso. Quello fra i due tecnici Alvini e Riolfo sarà il quinto incrocio in carriera e fin qui il mister granata ha fatto il pieno con 4 vittorie su 4 e nessun gol subito.