Nel video intervista a Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola e amministratore apostolico di Carpi

Si è tenuta a Carpi con due momenti differenti la Festa di San Francesco di Sales, Patrono dei Giornalisti. Alle 10 si è tenuta la Santa Messa presso la Chiesa dell’Adorazione, celebrata da Monsignor Erio Castellucci, mentre alle 11 presso la Fondazione Fossoli l’arcivescovo ha dialogato con i giornalisti presenti, per ricordare quali siano le funzioni principali della stampa. L’incontro si è celebrato in concomitanza anche con il 75esimo anniversario del martirio di Odoardo Focherini, intellettuale cattolico italiano che durante il periodo dell’Olocausto ciclostilò un’opera in favore degli ebrei, per la quale fu arrestato e morì nel campo di concentramento di Hersbruck in Germania. L’arcivescovo di Modena-Nonantola amministratore apostolico di Carpi mosignor Erio Castellucci si è voluto soffermare poi anche sul rapporto che sussiste tra la stampa e la chiesa.