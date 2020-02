Nel video intervista a Alberto Papotti, Segretario provinciale CNA Modena

In alcuni casi il gioco potrebbe non valere la candela. Ma la Cna si mette comunque a disposizione di artigiani e imprese per assisterli nella richiesta di rimborso dell’accisa provinciale addizionale sull’energia elettrica riguardo i consumi del 2010 e 2011. L’accisa in questione era stata dichiarata inapplicabile da una sentenza della Cassazione di alcune settimane fa. L’associazione di categoria sta studiando la possibilità di intraprendere un’azione legale collettiva nei confronti dei fornitori di energia quali Hera e Enel. Per le restituzioni è già partita la lotta contro il tempo. La richiesta di restituzione, infatti ha un termine di prescrizione decennale. Diritto al rimborso già perso quindi per le accise pagate nel 2010. In ballo, fa sapere Cna, c’è la restituzione di milioni di euro solo per quanto riguarda il territorio modenese