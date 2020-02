Nel video intervista a:

– Marco Momoli, Direttore generale ModenaFiere

– Alessandra Di Castro, Presidente Antiquari Italiani

Taglio del nastro a Modenafiere per la 34esima edizione di Modenantiquaria, la prima manifestazione dell’anno nel calendario degli eventi internazionali dedicati all’antiquariato. La fiera, diventata un cult per gli appassionati dell’oggettistica d’epoca, espone pezzi di inestimabile valore che vanno dal ‘400 alla metà del secolo scorso. L’evento durerà fino a domenica 16 febbraio ed è anche un momento di approfondimento dedicato agli appassionati per fare il punto sullo stato dell’arte nel settore, ma l’iniziativa si estenderà anche all’esterno del quartiere fieristico per avere maggiore coinvolgimento di pubblico. L’obiettivo per le edizioni future è diventare un evento a tutto tondo, per coinvolgere l’intera realtà cittadina e avvicinare soprattutto i giovani all’antiquariato.