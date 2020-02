Nel video intervista a Fabio Petani, Street Artist

Un abbraccio tra iconografia e realismo, tra i colori in contrasto del blu e del porpora, uniti dalla delicatezza dei fiori. Con questi elementi si presenta il nuovo murales di piazza Goldoni, lungo via Vandelli, a Montale. Un’intera parete dipinta e firmata da Fabio Petani, urban artist di fama mondiale, è stata inaugurata ufficialmente questa mattina. Una vera opera d’arte a cielo aperto, a disposizione del pubblico più ampio possibile. Il lavoro di Petani, artista piemontese, arriva a Montale grazie alla collaborazione con l’associazione Rosso Tiepido e muove dall’alchimia tra chimica e ambiente, tra storia del territorio e resa grafica. Così i fiori di Petani, sbocciati nel blu del solfato rameico a partire dal 4 febbraio e conclusi in anticipo rispetto alla data prevista di lunedì 10, riqualificano un altro grande muro a vantaggio di tutta la collettività, dalla comunità di passanti alle auto in transito tra Modena e Maranello.