Ancora una domenica ecologica per Modena, dove la lotta allo smog del fine settimana proseguirà fino al 31 marzo 2020. L’anno è iniziato all’insegna degli sforamenti dei valori limiti giornalieri di PM10. La centralina posizionata in via Giardini dall’inizio dell’anno ha già registrato 24 giorni fuori legge. Non fa meglio la centralina di Carpi che ha già sforato 21 volte. Per continuare a contrastare l’annoso problema dello smog che anche domani a Modena sarà una domenica ecologica. Nella città della Ghirlandina dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli Euro 0. Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. La domenica ecologica rientra nel piano integrato per la qualità dell’aria Pair 2020 della Regione che prevede limiti per i veicoli più inquinanti fino al 31 marzo di questo anno.