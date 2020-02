Match dell’ora di pranzo, domani, per il Sassuolo che a Ferrara affronterà l’ultima della classe Spal in crisi di risultati ormai da oltre un mese. I neroverdi arrivano dalla netta vittoria di sabato scorso contro la Roma ma, soprattutto, da tre risultati utili consecutivi che hanno portato quella maturità e quella compattezza che il tecnico De Zerbi da tempo chiedeva ai suoi e che vuole vedere anche domani. Una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato: la Spal che non ha mai battuto il Sassuolo in serie A sta attraversando un momento più che mai difficile ma è una squadra capace di risultati a sorpresa. De Zerbi recupera Djuricic solo per la panchina: sarà Traorè a giocare dietro Caputo ed a fianco di Berardi e Boga. Per il resto della squadra il tecnico confermerà gli stessi che hanno sconfitto la Roma sabato sera al Mapei Stadium